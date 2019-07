Zoffili saluta la Sardegna, il nuovo coordinatore della Lega è De Martini: “Sardi, sarete sempre nel mio cuore”

Guido De Martini è il nuovo coordinatore regionale sardo della Lega. Il deputato cagliaritano, molto stimato negli ambienti locali e nazionali del Carroccio, è il “successore” di Eugenio Zoffili. Lombardo, in politica sin da giovane e sempre nella Lega, Zoffili è riuscito a far ottenere al partito guidato da Salvini, nell’Isola, risultati record. Dopo la vittoria alle Regionali con Christian Solinas, l’ottima percentuale conseguita anche a Cagliari, nella corsa alla poltrona principale del Comune vinta da Paolo Truzzu. Adesso, Zoffili andrà a coordinare il partito in Emilia Romagna. Ecco, di seguito, il suo “saluto” alla Sardegna: “Grazie Sardegna. Mi hai insegnato tanto in questi anni e sarai sempre nel mio cuore. Veramente. Lacrima e sorriso: emozione unica. Buon lavoro Guido. Con Dario e tutta la squadra so che darai tutto te stesso per questa splendida Isola. E adesso andiamo a stravincere anche in Emilia e Romagna”.

“Come dice Matteo, mai fermarsi. Sempre in battaglia! Ajo’! E sempre a disposizione di ogni sardo: arrivederci tra la gente, amici. Vi voglio bene. Grazie Popolo straordinario”.



