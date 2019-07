Incendiario arrestato a Carbonia

È stato visto da un passante mentre appiccava un incendio, in un'area residenziale di Carbonia, ed è stato poco dopo arrestato dai carabinieri. In manette è finito un uomo di 44 anni, Marco Vinicio Atzeni, ora ai domiciliari con l'accusa di incendio doloso. Il 44enne è stato visto ieri sera in via Dalmazia mentre appiccava un rogo che ha interessato 200 metri di terreno. Un residente della zona ha subito fatto scattare l'allarme, segnalando ai carabinieri il rogo e fornendo una descrizione del piromane. I militari dell'Arma arrivati subito sul posto sono riusciti a bloccare il 44enne prima che riuscisse ad allontanarsi. Perquisendolo hanno trovato tutto il materiale usato per l'innesco e l'accendino. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto l'uomo ad appiccare il rogo.