Cagliari, ladri a casa di un magistrato: “Mi hanno rubato gioielli e orologi per 300mila euro”

Gioielli e vari preziosi per almeno “trecentomila euro”, conservati dentro una piccola cassaforte nella sua abitazione di viale Trieste. Questa la denuncia fatta ai carabinieri da un magistrato cagliaritano in pensione, Alberto Lazzardi. I militari sono intervenuti domenica scorsa: da informazioni che filtrano dalla caserma di via Nuoro i ladri sarebbero riusciti ad entrare nella casa del magistrato utilizzando delle chiavi “alterate”. La cassaforte si trovava dentro un mobile nella camera da letto. Dentro c’erano vari “preziosi”, inclusi gioielli. Le indagini da parte dei militari sono in corso: una mano d’aiuto, forse, potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza presente nel palazzo: i condomini, già da tempo, hanno infatti installato delle telecamere e gli occhi elettronici potrebbero aver inquadrato il volto dei ladri. “Sono rincasato con mia moglie domenica sera e abbiamo scoperto il furto”, spiega il magistrato, contattato da Casteddu Online. “Ho fatto la denuncia per furto, spero che i carabinieri trovino i responsabili, dentro la cassaforte non c’erano soldi ma gioielli e orologi per trecentomila euro”.

Foto di repertorio

