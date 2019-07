Musica: Vanoni e Bungaro a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - La Signora della canzone italiana e un apprezzato autore e cantautore. Ornella Vanoni e Bungaro saranno insieme mercoledì 31 luglio sul palco dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari, per la seconda data del mini tour partito da Taranto e che poi proseguirà a Reggio Calabria.

"Bungaro & Ornella Vanoni" è l'anteprima del Bflat jazz festival in programma da ottobre nei locali del jazz club di Cagliari, organizzato da Domina Edizioni Musicali. Una serata scandita dal repertorio di Bungaro, voce e chitarre acustiche, e i successi della grande artista milanese che spazia tra i vari generi. Sul palco anche Antonio Fresa al pianoforte, Marco Pacassoni, vibrafono, percussioni, batteria, Antonio De Luise al contrabbasso.

Il sodalizio artistico tra Bungaro e Vanoni nasce nel 2007 quando il cantautore salentino scrive tre canzoni che vengono incluse nell'album "Una bellissima ragazza" di Ornella Vanoni, fra cui "Pagine" , vincitrice del premio letterario Lunezia.

Il 2018 è l'anno della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Imparare ad amarsi" interpretato da Vanoni, Bungaro e Pacifico.

Compositore raffinato, ha scritto canzoni anche per Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Antonella Ruggiero, Chiara Civello, Marco Mengoni.

Ornella Vanoni, dopo questo concerto, tornerà presto in Sardegna: il 15 agosto è attesa a Berchidda in piazza del Popolo, ospite del festival Time In Jazz diretto da Paolo Fresu in programma dal 7 al 16 agosto. (ANSA).