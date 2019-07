Bagnini senza ombrellone e binocoli: a Torre Grande monta la protesta

“Costretti a portarci l’attrezzatura da casa nostra. Non si può andare avanti così”

Protesta dai bagnini del servizio di salvamento a mare di Torre Grande. Agli operatori, che hanno preso servizio dal 2 luglio, non è ancora stata consegnata tutta l’attrezzatura necessaria per la postazione, come ombrelloni e sedie, ma neanche i binocoli, previsti tra gli strumenti per le operazioni di salvamento, costringendoli così a portare tutto da casa.

“Dobbiamo usare i nostri ombrelloni personali”, racconta uno di loro. “L’altro giorno abbiamo dovuto dividerci una sedia rotta in due. Ovviamente, tutto ciò non ci permette di lavorare al meglio”.

I bagnini, stanchi della situazione, minacciano di mobilitarsi per richiedere maggiori garanzie.

“Abbiamo fatto rapporto alla ditta che ci ha assunto”, afferma un bagnino, “ma sostengono che le spese delle attrezzature spettassero al Comune. Abbiamo un contratto di volontariato a 4,50 euro all’ora. Stiamo sotto il sole 10 ore al giorno, così è impossibile continuare”.

Martedì, 30 luglio 2019

