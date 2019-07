L’ex area verde di Via Versilia ormai è diventata una discarica

Ancora polemica sul terreno dell’Area, già oggetto di una battaglia dei residenti. La segnalazione di una lettrice



Nel retro delle villette a schiera di Via Pirandello, a ridosso del vicoletto che collega Via Versilia, ormai c’è la discarica di qualche incivile.

Questa la segnalazione di una lettrice, che ha documentato con tanto di fotografie i rifiuti abbandonati nel terreno.

“Alcuni anni fa”, racconta, “quel terreno era un parchetto dove i bambini del vicinato andavano a giocare. Ora è un deposito per i rifiuti di chi non vuole fare la differenziata e di erbacce secche e alte, quindi anche pericoloso per il rischio incendi”.

Il terreno appartiene al complesso residenziale realizzato dall’agenzia Area. Il progetto prevedeva, infatti, dieci alloggi statali, ma i finanziamenti arrivarono solo per sette di questi. L’area appartiene, quindi, ancora all’agenzia che sta aspettando i finanziamenti regionali per costruire i tre alloggi restanti.

I residenti, quando il cantiere venne stato aperto, si erano battuti per evitare l’abbattimento degli alberi che avevano piantato negli anni.

Martedì, 30 luglio 2019

