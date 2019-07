Gattino in pericolo sul tetto del convento: arrivano i vigili del fuoco A Oristano ieri e oggi è scattato l’allarme, ma il micio non si trova

Di frequente li aiutano nello svolgimento del loro lavoro, ma molto più spesso sono proprio loro ad accorrere quando qualche animale si trova in pericolo. È così hanno fatto i vigili del fuoco di Oristano, impegnati a salvare un gattino dal tetto del convento di San Francesco, in via Duomo, in pieno centro storico.

Il micio, piccolissimo e grigio, prende posto sul tetto e miagola disperato. Ieri il primo episodio, segnalato da un passante e oggi il bis. Nonostante il primo salvataggio non sia andato a buon fine, gli uomini del comando provinciale di Oristano, allertati da una residente, sono tornati anche questa mattina a cercare il cucciolo di gatto. Che, come il giorno prima, si è nascosto.