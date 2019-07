Torna “Ollastra in mirto”, per regalare profumi e suoni caratteristici di Sardegna

Ad agosto la rassegna promossa della Pro loco. Il programma È tra le piante aromatiche più utilizzate nella cucina mediterranea: insieme alle carni, o tra gli ingredienti dei dolci, ma anche per produrre il noto liquore. Ollastra anche quest’anno gli dedica la principale manifestazione estiva “Ollastra in mirto”, fove il mirto, appunto è indiscusso protagonista. La rassegna curata dalla Pro loco è in cartellone domenica, 11 agosto, e il presidente dell’associazione turistica, Giampiero Flore, ha già reso noto il programma.

Come di consueto, a partire dalle 20.15, si comincia dalle degustazioni di malloreddus alla campidanese, maialetto arrosto, mirto e dolci aromatizzati. Dalle 21.30, via alla serata in musica con il gruppo “A Ballare”.

Fonte: Link Oristano