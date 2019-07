Attentati a Pd Sardegna, ira Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Se fosse confermato l'atto doloso ci troveremmo ancora di fronte ad un gravissimo attacco ad un circolo del Pd, a Dorgali. Massima vicinanza ai nostri iscritti.

Chiediamo di fare piena luce su questa ennesima intimidazione.

Sicurezza vuol dire prevenire la violenza, non avvelenare i pozzi come avviene ormai di frequente. Al Sindaco di Cardedu va la nostra solidarietà per il gravissimo gesto intimidatorio". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.