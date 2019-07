Bosa: reddito di cittadinanza e di inclusione sociale non cumulabili

Avviso del Comune

Il reddito di cittadinanza non verrà erogato a chi percepisce il reddito di inclusione sociale. Lo rende noto il sindaco di Bosa Pierfranco Casula, in un avviso, dove informa della decisione.

“Gli uffici”, si legge nell’avviso, “in attesa di ulteriori chiarimenti di disposizioni legislative dalla Regione, intendono uniformarsi a quanto espresso dall’assessore regionale in una nota passata, in data 10 giugno, che dispone che il Reddito di inclusione sociale (REIS) non può essere erogato a favore di chi percepisce il Reddito di cittadinanza (RDC)”.

Martedì, 30 luglio 2019

