Sinnai, lo sconforto dopo l’inferno di fuoco: “Intorno a noi solo terra bruciata e silenzio”

Parole di amarezza dei volontari del vab Sinnai dopo l’incendio divampato tra Sinnai e la statale 125. “Dopo ormai quasi 30 ore di intervento, lasciamo la zona devastata dall’incendio noi abbiamo dato ciò che potevamo per minimizzare i danni- si legge sul profilo facebook. Lo abbiamo fatto collaborando con tante associazioni presenti sul posto, con le squadre della forestale, di Forestas, che come noi ci hanno messo corpo e anima per combattere le fiamme da terra e bonificando il perimetro, molte volte rischiando, molte volte spingendoci sino allo stremo delle nostre forze. Si torna a casa mortificati per ciò che l’uomo ha fatto alla nostra terra, con la speranza che il nostro sudore e le nostre lacrime siano la prima linfa per far rigermogliare questo fazzoletto di terra. Concludiamo le nostre attività condividendo il pensiero di una nostra volontaria: “ intorno a me solo terra bruciata e in silenzio, stremati, annusiamo il suo grido d’aiuto… terra sarda…

Fonte: Casteddu On Line