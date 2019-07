Arborea come cento anni fa, la Festa delle Etnie fa tornare i coloni Le foto della rassegna promossa dalla Pro loco che si conferma un successo

Un salto indietro di cento anni. Con una curata rievocazione storica Arborea, nel fine settimana, ha rivissuto la storia degli agricoltori che ad Arborea furono i protagonisti della bonifica e della fondazione del centro abitato, in occasione della Festa delle Etnie, promossa dalla Pro loco della cittadina, guidata dal presidente Paolo Sanneris.

La rassegna, che porta in tavola i piatti delle regioni dalle quali provengono i coloni si è confermata un successo.

Nei tavoli allestiti in piazza Maria Ausiliatrice i visitatori hanno affollato i tavoli per gustare i tortelloni di ricotta, burro e salvia o gli gnocchi di patate al sugo di pomodoro e la polenta indorata di patate. Ancora, la porchetta di Ariccia o la pasta alla gricia; gli spaghetti e le cozze Nieddittas o petza imbinada e pane indorau.

Apprezzate anche la Sagra delle Angurie,la Festa della birra a cura dei giovani della Pro Loco e l’immancabile incontro con Seadas sotto le stelle e l’animazione musicale.