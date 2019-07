Carbonia, trovato morto l’artigiano 45enne scomparso da casa

Lo hanno cercato per cinque giorni, diramato appelli sui social e denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Purtroppo, l’esito delle ricerche di Andrea Cuccu, l’artigiano di 45 anni di Carbonia uscito di casa e scomparso mercoledì scorso, è il peggiore: l’uomo è stato trovato privo di vita in località Bruncu Teula. A trovare il corpo i carabinieri della compagnia di Carbonia insieme agli uomini del corpo forestale regionale di Sant’Antioco. Dai primi accertamenti risulta un decesso per overdose, come informano dalla caserma sulcitana. Il medico legale intervenuto ha confermato la tipologia di morte, ma è possibile che venga svolto qualche altro accertamento. La salma è già stata restituita ai familiari e si trova nel cimitero.

Molti i messaggi di choc e cordoglio sui gruppi Facebook dedicati a Carbonia e anche sulla pagina personale Fb del 45enne.

