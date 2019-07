Una notizia terribile per i cittadini di Maracalagonis, è morto il Sindaco Mario Fadda. Si è spento questa notte, forse per un malore. Era molto stimato in paese e dai suoi colleghi. Sono infatti già tantissimi i messaggi di cordoglio nella sua bacheca facebook, dei tanti increduli, appresa la tristissima notizia. Come Giovanna Zuncheddu, prima cittadina di Burcei: “Profondamente dispiaciuta e commossa esprimo a nome mio, dell’Amministrazione e della comunita’ le più sincere condoglianze alla famiglia, all’amministrazione comunale e alla comunità di Maracalagonis, per l’improvvisa e grave perdita del Sindaco Mario Fadda. Non posso che ricordarne le sue doti umane, la sua determinazione, la sua correttezza, le sue capacità politiche, il suo supporto e la costante vicinanza anche alla nostra comunità.

Paola Secci, sindaca di Sestu: “Una grande persona, un caro amico, un Politico per vocazione e sempre al servizio di tutti. Che la terra ti sia lieve Mario Fadda. Sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia.”