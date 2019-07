Esplode una bombola del gas nella sede del Pd di Dorgali

Esplosione nella notte a Dorgali, nella sede del Pd di via Lamarmora. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle due. La forte deflagrazione di una bombola del gas ha provocato gravi danni strutturali all’edificio. L’onda d’urto esplosiva ha danneggiato anche una vettura parcheggiata all’esterno. Non si segnalano danni alle persone. I carabinieri della compagnia di SIniscola indagano per stabilire la natura dell’esplosione.

