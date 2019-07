Inferno di fuoco a Siniscola, incendio in un canneto vicino alle case

Incendio, l’ennesimo nelle ultime 24 ore, a Siniscola. Stavolta ad andare in fiamme è un vasto canneto che si trova alle porte del paese, con le fiamme molto vicine a un ponte. Nel video pubblicato da L’eco di Barbagia si vede il fumo nero, molto alto, che si “mangia” alcune abitazioni. Un altro rogo in una zona dell’isola letteralmente martoriata dal fuoco sin da ieri notte, con un bilancio tragico: tanti gli ettari andati in cenere e capre e pecore degli ovili morte dopo essere rimaste intrappolate nelle campagne devastate dal fuoco.

