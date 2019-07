Dopo le sigarette no anche alla plastica. Il sindaco Stefano Delunas continua la lotta per la tutela delle spiagge quartesi. “Gli uffici stanno predisponendo gli atti per il divieto dell’utilizzo delle confezioni di plastica nelle nostre spiagge”, scrive nella propria pagina facebbok il primo cittadino di via Porcu, “aremo tutto il tempo necessario ai titolari delle concessioni demaniali di organizzarsi come hanno fatto i loro colleghi di Villasimius e di altre località turistiche”.

L'articolo Quartu non si ferma: dopo il no alle sigarette in spiaggia arriva anche lo stop alla plastica proviene da Casteddu On line.