Si riparte con gli scavi nelle strade di Oristano: un’altra rete in fibra ottica

A Oristano modifiche alla circolazione per le operazioni di scavo, fino al 31 dicembre

A Oristano riaprono i cantieri stradali per l’installazione di una nuova rete della fibra ottica, da parte della società Open Fiber. Le operazioni di scavo inizieranno mercoledì e dureranno fino all’ultimo dell anno, il 31 dicembre.

Nei giorni di lavoro saranno posizionati divieti di sosta con zona rimozione, verranno istituiti sensi unici alternati di marcia, e sarà autorizzata la chiusura delle strade coinvolte nei lavori.

Il traffico veicolare verrà regolato, tramite apposita segnaletica e con la presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione.

Lo prevede un’apposita ordinanza del Comune.

La nuova rete in fibra ottica di Open Fiber dovrebbe consentire di navigare fino a un gigabit al secondo ed essere più capillare, rispetto a quella attuale gestita in città da Tim.

Lunedì, 29 luglio 2019

