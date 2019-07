Le possibili conseguenze della foto del ragazzo americano bendato in caserma

Il carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all’inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

