Cagliari. Nel mese di maggio il marito, Pierpaolo Farci, segretario della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, era stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione ed al favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Oggi a finire in manette in regime di domiciliari sono la moglie e la figlia, Giuseppina Carboni e Katia Farci.

Gli investigatori della Digos hanno contestato alla donna di aver prelevato e dislocato nei conti dei figli tutte le somme di denaro nella disponibilità sua e del marito. Avrebbe inoltre suddiviso ai figli, fittiziamente, la titolarità o disponibilità di denaro, attraverso bonifici bancari pari a circa 27.000 euro “al fine di eludere la provenienza illecita e le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di una delle fattispecie delittuose di riciclaggio.”

La figlia invece con le sue condotte, consistenti in successivi accrediti e prelevamenti (anche tramite contanti), avrebbe “compiuto atti diretti ad ostacolare la provenienza delittuosa della somma accredita dalla madre”.

L'articolo Tangenti per i permessi di soggiorno, altri due arresti a Cagliari proviene da Casteddu On line.