La Sagra della bottarga divide Cabras

Non c’è stata sicuramente la folla degli anni scorsi alla Sagra della bottarga proposta dall’amministrazione comunale di Cabras nel fine settimana e ciò ha alimentato le discussioni. Alcuni produttori si sono lamentati per un basso numero di presenze, parlando di “flop”. Il consigliere di opposizione Antonello Manca ha diffuso già in serata alcune foto che mostravano tavoli vuoti e piazza e vie con poche persone. La replica è arrivata a stretto giro di social, con altre foto stavolta di file ordinate per gustare i piatti proposti dagli chef. E sono arrivate anche parole di soddisfazione di alcuni operatori della ristorazione che hanno venduto tutti i loro piatti.

“La Sagra della bottarga 2019 è stato un evento dal bilancio positivo”, secondo l’assessore comunale al turismo Carlo Trincas, intervenuto sull’iniziativa, per la prima volta anticipata dal mese di agosto a quello di luglio.

“L’obiettivo”, ha affermato Trincas, “era quello di portare turismo a Cabras in un periodo di minore affluenza, con l’intento di allungare la stagione turistica e garantire maggiori introiti alle attività in un momento debole della stagione. Agosto è un mese che registra il tutto esaurito a prescindere”.

“Un evento come la Sagra della bottarga non deve sfruttare le presenze del ferragosto ma deve mirare a destagionalizzare il nostro turismo e fungere da richiamo nei momenti di bassa stagione”, ha commentato l’assessore Trincas. “In tal senso è stato un evento di successo e gli operatori commerciali confermano con convinzione. Abbiamo messo in piedi un evento ordinato ed elegante, studiato con lungimiranza, che porterà i migliori risultati col tempo”.

“Ho appreso che alcuni parlano di insuccesso. Ma cosa intendiamo per successo?”, ha aggiunto l’assessore Carlo Trincas. “Un evento caotico con una calca in cui non si riesce a passare? Che gli espositori vendano tutto il loro prodotto? O forse per successo si deve intendere un evento ordinato ed elegante, o la capacità di garantire che le strutture ricettive riempiano in un momento di bassa presenza turistica e che le attività incrementino i guadagni in un momento debole della stagione”?

Piuttosto, a Cabras diversi operatori hanno lamentato la concomitanza con l’altro grande evento gastronomico, promosso in contemporanea dal Comune di Oristano a Torre Grande, dove ha portato tantissime persone.

Su questo aspetto è voluto intervenire il consigliere di opposizione Antonello Manca: “Rispetto le dichiarazioni dell’assessore Trincas anche se non le condivido”, ha dichiarato Manca. “Capisco anche l’imbarazzo da parte dell’amministrazione, ma credo che spostare la data sarebbe stato quanto mai doveroso, sapendo, come dichiarato dallo stesso che altre manifestazioni erano presenti e programmate a pochi km. Ogni tanto fare un passo indietro non guasta. Di umiltà non è mai morto nessuno”.