Il grande cuore dei pastori sardi: “paradura” per Siniscola

E’ nei momenti più duri e tristi che si mette in moto la solidarietà. Dopo l’incendio che ha devastato ettari di terreno a Siniscola colpendo numerose aziende agricole e provocando pesanti danni, ecco la proposta per aiutare le persone colpite.

Arriva da Gianuaro Falchi, un portavoce dei pastori, pubblicato nella pagina facebook Pastori di Sardegna

“Non penso ci possano essere parole per poter commentare queste azioni,voglio esprimere la mia solidarietà e mettermi a disposizione a chi ha subito i danni, penso che almeno in questi momenti noi sardi ci siamo sempre distinti per la solidarietà per chi in questo momento ha perso tutto: organizziamoci per poter alleviare i danni e le sofferenze dei nostri colleghi .

Faccio un appello a tutti, ognuno come può, di contribuire a dare una mano sia con fieno mangimi o capi di bestiame oppure con un contributo finanziario , pero viste le esperienze passate , pregherei i sindaci dei territori danneggiati di occuparsi in modo diretto di fare una stima dei danni , e fare un conto in banca in modo che il nostro contributo arrivi alle persone veramente danneggiate , mi metto a disposizione per essere contattato e tramite i gruppi e contatti , e riuscire a dare il nostro contributo in modo diretto. “

