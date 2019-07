Dopo l’inferno di fuoco a Siniscola l’orrore: la disperazione di un allevatore che ha perso tutto

Cenere. Non resta altro che cenere, distruzione, e un odore acre che entra dentro e non ti lascia più. E’ ciò che rimane dopo l’inferno di fuoco a Siniscola. La devastazione. E’ la tristezza, lo sconforto di un allevatore che vede il lavoro della sua vita andato in fumo, gli animali morti tra atroci sofferenze. Un video che non lascia spazio ai commenti ma alla riflessione.

Il video pubblicato dalla pagina facebook L’eco di Barbagia