Monserrato, il sindaco Locci fa il bis anche come papà: “Benvenuta, dolce Anna”. La gioia del primo cittadino di Monserrato: “Indubbiamente il 2019 è l’anno dei bis, l’ anno delle belle soddisfazioni che la vita ha deciso di regalarmi per la seconda volta. Nessuno penso si offenderà se, mia cara Anna, dichiaro così pubblicamente che tu sei la più importante; quella che, in questi ultimi 9 mesi che abbiamo tutti e quattro vissuto insieme, ho maggiormente desiderato che si compisse così come è avvenuto. Il mio impegno per la collettività relativo alla carica istituzionale che i cittadini hanno deciso di concedermi sarà ora ancor più forte, consapevole del fatto che dovrà essere indirizzato al bene e alla crescita di una piccola anima che si aggiunge a quelle della nostra comunità e che è arrivata ad allietare le nostre giornate: tu.. Mia figlia, nostra figlia, sorella minore e nipote di una famiglia che ti adorerà. Grazie Silvia, la casa è pronta per abbracciarci tutti in questa nuova ma sempre provvisoria formazione”, ha commentato su Fb il primo cittadino monserratino.

