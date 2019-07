Yacht super lusso affondato a Villasimius: “Siamo stati noi a salvare i sei uomini dell’equipaggio”. Una rivelazione inedita a Casteddu Online sul caso dell’Ocean Five: sono stati i membri di un altro super yacht, il Silver Dream, a rispondere alla chiamata di emergenza e a mettere in salvo tutte le persone in pericolo, per poi passare il testimone alla Guardia Costiera. “Siamo stati noi a salvare sia i cinque componenti dell’equipaggio dell’Ocean Five che il capitano- spiega Vanessa Bockmann, chef stewardess del mega yacht Silver Dream- i 5 membri dell’equipaggio sono stati messi in sicurezza da noi e poi portati sulla barca della Guardia Costiera che li ha trasferiti a terra”. Durante la navigazione, a circa 8 miglia a Sud-Ovest di Capo Carbonara l’Ocean Five ha subito un’ avaria al motore e un probabile problema al timone. Inoltre ha iniziato a imbarcare acqua

L'articolo Yacht super lusso affondato a Villasimius: “Siamo stati noi a salvare i sei uomini dell’equipaggio Ocean Five” proviene da Casteddu On line.