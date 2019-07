Siniscola, il fuoco fa strage di animali rimasti intrappolati negli ovili

Un dramma nel dramma, una strage nella strage. Il fuoco divora le campagne di Siniscola, nel Nuorese, e molti animali rimangono intrappolati. Le fiamme inceneriscono pascoli e ovili, e il risultato choc può racchiudersi tutto, purtroppo, nella foto pubblicata da L’Eco di Barbagia: animali carbonizzati, strappati alla vita mentre, per via del fuoco, decine di famiglie sono state fatte evacuare mentre sul posto stavano operando gli elicotteri del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, insieme a due canadair decollati dalla base di Alghero. “Questa l’immagine inviataci poco istanti fa, da Francesco, un amico di Siniscola. L’ovile di famiglia è andato distrutto e le povere greggi sono morte bruciate dalla furia dell’ignoranza umana. Chi compie certi gesti vili e barbari, non solo distrugge l’ambiente, ma anche i sacrifici e la vita di tanta gente onesta. La Sardegna non merita questo!”, così si legge a corredo dell’immagine pubblicata sulla pagina Fb de L’Eco di Barbagia.

