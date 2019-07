Assemini, prima le bastonate poi le coltellate: così è stata uccisa Marcella Mura

Le bastonate, poi le coltellate: così è stata uccisa Marcella Mura, settantotto anni, residente in una casa di campagna in località “sa Cannada”. Tutta la zona è stata transennata dai carabinieri per poter svolgere al meglio le indagini. Il principale sospettato dell’omicidio, stando alle primissime informazioni che filtrano, è uno dei figli, un quarantottenne (che pare soffrisse di problemi di salute, ragione per la quale era seguito da tempo dai medici), che è stato fermato dai militari e portato in caserma. Il coltello sarebbe già stato ritrovato. Al momento non trapelano altre informazioni di rilievo, le indagini vanno avanti e c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori. Ignote le cause del terribile gesto. Presente, sulla scena del delitto, anche il medico legale Roberto Demontis.

