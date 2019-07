Festa del Gusto e balli latini trascinano Torre Grande verso il pienone

Con la Festa del Gusto e i piatti tipici Torre Grande stavolta fa il pienone

Quattro giornate con grande affluenza di pubblico nella borgata marina di Oristano

Torre Grande fa il pienone per la Festa del Gusto Internazionale. La borgata marina torna alla vita come negli anni 90, per un weekend, con un lungomare gremito di gente che passeggia tra gli stand sardi, italiani e internazionali.

Il Festival, terminato ieri, aveva preso il via giovedì, registrando un gran numero di partecipanti già dalla prima giornata. Collateralmente alla manifestazione culinaria tantissimi eventi che hanno animato le quattro serate: balli cubani, brasiliani e il flamenco spagnolo, musica, un incontro di boxe e la rievocazione storica, per un salto ai tempi del giudicato.



Tra i protagonisti la Spagna con la paella cucinata dal madrileno Josè; l’Argentina con vari tipi di arrosti tra cui l’Asado di Ricardo Torres e Miguel Sanchez; dalla Sardegna gli squisiti arrosti tipici di maialetto e pecora; dalla Sicilia gli arancini, le cassattine dei maestri Accetta e i famosi cannoli siciliani; dalla Puglia la vera Puccia Salentina di Zi Esterina; dalla Liguria la focacceria ligure con la migliori specialità regionali e poi prodotti tipici umbri, pugliesi, sardi e abruzzesi, ma anche quelli americani.

Lunedì, 29 luglio 2019

