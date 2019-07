I residenti attorno al mercato di San Benedetto stanno per dire addio ai mastelli per il porta a porta. Meglio, potranno continuare ad utilizzarli, ma solo per gettare i rifiuti nelle isole ecologiche in arrivo attorno alla struttura. Gli operai comunali sono già al lavoro per realizzare gli allacci elettrici – sarà infatti possibile aprirle solo con l’Ecocard – e verranno installate nel giro di poche settimane. È il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ad annunciare la “liberazione” dei marciapiedi dai mastelli nelle strade centralissime e trafficatissime del rione cagliaritano: “Attorno al mercato civico addio ai mastelli, i residenti potranno utilizzare solo le isole ecologiche”. A San Benedetto, in totale, saranno nove. Altre undici, “spalmate” nei rioni di Castello e Marina, arriveranno “entro il 2020”.

L'articolo Cagliari, addio mastelli attorno al mercato: “Nove isole ecologiche a San Benedetto” proviene da Casteddu On line.