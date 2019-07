Non solo ravioli, a Siamanna la festa della pasta ripiena di Sardegna Il programma della Sagra organizzata dalla Pro loco

Mostra mercato, laboratori, installazioni, spettacoli e, naturalmente, degustazioni. Questo e tanto altro sarà la 24° edizione della Sagra dei ravioli a Siamannna, in programma sabato e domenica prossimi, 3 e 4 agosto, a cura della Pro loco del paese.

Diverse le novità, prima fra tutte il gemellaggio con le altre tradizioni di paste ripiene della Sardegna e la valorizzazione dell’arte e del sapere femminile legato alla lavorazione della pasta.

Come di consueto, il centro storico del paese, origine e nucleo vitale della comunità, accoglierà i visitatori, nella serata di sabato, per gustare sotto le stelle la pasta farcita di ricotta rappresentata dalla tradizione dei ravioli di Siamanna. Domenica, invece, protagonista un “quartetto” di paste ripiene della Sardegna, che porterà in scena, accanto alla tradizione di Siamanna, la tradizione del Mandrolisai e quella dell’Ogliastra.

“Per la realizzazione dell’evento lavorano da mesi le massaie locali, che metteranno in mostra il saper fare ereditato dalla tradizione”, ha spiegato il presidente della Pro loco di Siamanna, Franco Sanna, “ma anche la produzione delle materie prime con specifico riferimento alle aziende del comparto caseario e alla lunga tradizione che ha contraddistinto la nostra comunità”.

“Il centro storico e le corti private si vestiranno di colori, con un progetto di light design architetturale”, ha aggiunto Sanna, “che farà vibrare gli spazi del blu del mare, del verde degli alberi e del bianco del latte e della luce solare, elementi che danno la vita”.

Come da alcuni anni a questa parte l’evento sarà ecosostenibile e plastic free, con l’utilizzo di piatti e posate compostabili, stampa in carta riciclata e luci a basso consumo energetico.

Questo il programma dettagliato della Sagra dei ravioli.

Si comincia sabato 3 agosto alle 10, con il corso storytelling e videomaker, a cura di Roberta Andreoni.

Alle 20 via alle degustazioni, con Gustando sotto le stelle e accompagnamento di spettacoli itineranti.

Alle 22 lo spettacolo del Coro Santuanni e Banderas Folk.

La giornata di domenica si apre ancora una volta con il corso di storytelling e videomaker, a cura di Roberta Andreoni e con il laboratorio verde “Io albero tu alberi”, a cura di Piero Putzu, artista-designer e insegnante di discipline olistiche.

Dalle 18 alle 20 “Mani in pasta”; con il laboratorio di Marcello Carro.

Alle 20 torna “Gustando sotto le stelle”, accompagnato da spettacoli itineranti e alle 22 gli spettacoli di Turan Tribe Duo, Armoniciclo B.A.U.U e balli sardi con Matteo Diana all’organetto.