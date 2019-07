Bagnante morso da un castoro mentre fa il bagno a pochi metri dalla riva

L’inusuale fatto è accaduto alcuni giorni fa quando il grande caldo ha indubbiamente agevolato i bagni notturni.

Erano le 22.30 quando l’uomo, intento a fare qualche bracciata nel canale, in un batter d’occhio è stato aggredito alla schiena. E soltanto al suo arrivo sanguinante in ospedale gli è stato riferito di essere stato attaccato da un castoro. Gli incisivi dell’animale gli hanno provocato una ferita di almeno un centimetro di profondità. Immediatamente, all’uomo è stato somministrato il vaccino antitetanico, così come una terapia antibiotica a causa dell’elevato rischio di infezione.

Una brutta esperienza evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma si tratta di una sfortunata coincidenza, il castoro non è un animale aggressivo. Può darsi che nei paraggi vi fossero i suoi piccoli e il movimento del bagnante lo abbia spaventato, portandolo a tale reazione.

