Giovani oristanesi in campo per dare un calcio alla noia Torna il Catte Cup, promosso dai ragazzi della Cattedrale per dimostrare il loro spirito organizzativo

In campo per dare un calcio alla noia, praticare un sano divertimento e rivendicare la loro capacità di organizzare qualcosa in prima persona, senza aspettare che siano altri a farlo per loro.

Da questa sera e fino a venerdì 9 agosto, torna la seconda edizione del torneo di calcio a 7 “Catte Cup”, un evento ideato da alcuni ragazzi oristanesi per loro stessi e per i loro coetanei puntando su amicizia, appartenenza e divertimento.

Il campo è quello del Seminario Arcivescovile. Calcio di inizio alle 19 per la sfida che vede confrontarsi 16 squadre composte da amici di una vita.

“Non è vero che i ragazzi di piazza Cattedrale sono dei buoni a nulla”, commenta Mattia Murru, uno dei giovani organizzatori, “e lo dimostreremo in campo”.

“Ciascuno di noi ha una mansione fondamentale per questo torneo”, continua Murru, “prima di tutto i calciatori, che giocheranno come fossero allo stadio; poi ci sono i nostri arbitri, fondamentali per in corretto e decoroso svolgimento delle partite. E ancora, il nostro grafico ufficiale che ha lavorato per farci riconoscere nelle piattaforme social, i nostri fotografi pronti a far vedere il loro talento e noi organizzatori, felici di contribuire alle attività di questa città”.

“Ruolo fondamentale avrà il pubblico, cuore pulsante di questa iniziativa”, conclude Mattia Murru, “che invitiamo a partecipare numeroso, per vedere dello sano sport e divertimento giovanile. Il supporto della gente è la nostra forza per continuare a organizzare il torneo e per sentirci apprezzati”.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Instagram del torneo @cattecup.

Lunedì, 29 luglio 2019

