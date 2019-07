Calamosca, coppia di giovani ripulisce la spiaggia dai rifiuti: “Un gesto da esempio per tutti”

Calamosca, due giovani ripuliscono la spiaggia dai rifiuti abbandonati.

Hanno visto la situazione di degrado in spiaggia e non sono riusciti a proseguire e a fare finta di nulla. Così due giovani armati di buste hanno raccolto a mano tutta la spazzatura presente nell’area.

Il buon gesto è stato notato dai bagnanti presenti in spiaggia che hanno inviato le foto come esempio per tutti i cittadini alla nostra redazione.

