Fiamme nel Nuorese, Canadair bloccati dal vento

Il Nuorese brucia ancora. L'incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 dcn bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, è in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento. Sin dalle prime luci dell'alba sul posto hanno operato due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendi. I mezzi aerei, però, sono stati costretti a ritirarsi dopo qualche ora a causa delle condizioni proibitive del forte vento di maestrale che continua a soffiare in maniera pronunciata.

Sul posto hanno operato tutta la notte 25 squadre a terra tra Corpo Forestale, Agenzia Forestas e volontari e sette squadre dei vigili del fuoco. Nella notte sono state evacuate 15 famiglie nella frazione di Murtas Artas e alcuni capannoni agricoli sono stai interessati dalle fiamme. Secondo una prima stima dei danni sarebbe già andato in fumo qualche centinaio di ettari di macchia mediterranea. Alla Prefettura di Nuoro è stato allestito il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) presieduto dalla Prefetta di Nuoro Anna Aida Bruzzese in coordinamento con il sindaco Gianluigi Farris.