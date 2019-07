Incidente nella notte sulla provinciale 12 che collega Settimo San Pietro con Dolianova.

Per cause ancor in corso di accertamento un’auto ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo del sinistro il 118 e i vigili del fuoco.

L'articolo Auto esce di strada sulla provinciale 12 a Settimo: ci sono due feriti proviene da Casteddu On line.