In questi attimi si vivono ore di angoscia nelle campagne tra Irgoli e Siniscola, all’imbrunire è partito un incendio (le modalità fanno pensare a un attacco doloso) che si sta sviluppando su un fronte di circa 5 chilometri. Le fiamme lambiscono la SS 131, terrorizzando gli automobilisti che si trovano in strada nella zona. Immagini e video ci sono appena arrivate grazie ad alcuni amici residenti proprio a Siniscola, descrivono momenti drammatici e scenari che nelle prossime ore impegneranno a fondo tutto l’apparato antincendio regionale del nord est. La statale 131 bis è bloccata al km 89, enorme spiegamento di mezzi e di uomini per combattere il fuoco nella notte. L’Ansa conferma il passaggio di auto contromano in fuga dall’incendio, appiccato nella zona di Monte Pizzinnu. Di notte non possono volare gli aerei anti incendio e anche per questo la situazione appare complicata.

L'articolo Siniscola, le fiamme lambiscono la 131: fronte del fuoco di cinque km, in tanti scappano (VIDEO) proviene da Casteddu On line.