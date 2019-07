Spaventoso incendio ai bordi della statale 131, deviato il traffico a Siniscola: “Auto scappavano contromano”. Fiamme altissime in direzione Nuoro sulla 131, l’incendio si è scatenato a ridosso della statale nel tratto vicino a Siniscola. Tra i primi a rilanciare la notizia l’Eco di Barbagia: “Ora, nei pressi della zona industriale di Siniscola un grave incendio. Diverse macchine starebbero andando contromano per sfuggire alla furia del fuoco”. Poi l’intervento di carabinieri e Polizia Stradale per deviare la circolazione, e una lunga notte di lavoro che si annuncia difficilissima per i vigili del fuoco. La strada è chiusa sino allo svincolo per Lula.

