Poetto, il parcheggiatore si racconta: “Multato di 700 euro, non chiedevo nulla: la gente ora fa la colletta per aiutarmi a pagare”. La storia di Michael, 22 anni, parcheggiatore “abusivo” al Poetto: una maxi multa per la sua colpa, ma lui racconta di avere tantissima solidarietà da parte dei bagnanti: “Ho anche ripulito lo spiazzo di Marina Piccola, ringrazio di cuore tutti quelli che ora mi aiutano”. Il ragazzo ammette la responsabilità, il giudizio, in un terreno scivoloso, è certamente divisivo; è un bravo ragazzo, lo testimonia la solidarietà che ha ricevuto. Le autorità hanno svolto il loro lavoro ed i cittadini, a conoscenza dei fatti e del carattere e dei modi gentili, lo stesso.

“Ho 22 anni MI CHIAMO Michael, abito nel periferia di Cagliari. Da 3 anni aiutavo le persone in questo spiazzo, per un anno ho interrotto. In genere quando finivo rientravo a casa, non so proprio cosa sia la movida”.

Per una volta tutti hanno ragione.

Se avete piacere condividetelo, magari se possiamo, se vogliamo, aiutarlo aiutiamolo. In ogni caso PER CORTESIA nessuna eccesso, è una storia, FORSE COME TANTE, per me bella.

Siamo solo noi, o siamo in tanti? Guardate il VIDEO…

Gianfranco Carboni

L'articolo Poetto, il parcheggiatore Michael si racconta: “Multato di 700 euro, non chiedevo nulla: la gente ora fa la colletta per aiutarmi a pagare” proviene da Casteddu On line.