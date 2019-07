Da Mara a Quartucciu, l’inferno di fuoco e la paura al Poetto: cronaca di una domenica in scacco ai piromani. Diversi incendi, e i bagnanti con gli occhi al cielo a guardare le fiamme sempre più alte: la cronaca di una domenica di emergenza, tanti gli incendi nel Cagliaritano. Dal primo pomeriggio di oggi squadre a terra dei Vigili del Fuoco e Canadair del Dipartimento VVF stanno operando per dei vasti incendi di vegetazione che si sono sviluppati nell’hinterland del cagliaritano e nella provincia, le fiamme alimentate dal vento in alcune zone si sono propagate vicino a case e strutture, le squadre a terra stanno operando con priorità a protezione dei centri abitati. Gli incendi più rilevanti nei pressi della Strada Statale 125, nei pressi del bivio di Maracalagonis, e in località Pill’e Matta dove le fiamme hanno coinvolto un deposito di materiale edile e attrezzature e una legnaia impegnando tre squadre a terra con vari automezzi, “autopompe” “autobotti” e automezzi “fuoristrada” e il Canadair del Dipartimento Vigili del Fuoco.

Un altro incendio si è sviluppato a Monserrato nei pressi del policlinico universitario e la strada statale 554, dove ha operato una squadra a terra con due automezzi, supportata da un’autobotte, fiamme anche a Santa Margherita di Pula e Nora dove il fronte dell’incendio si avvicinato ad un hotel. La situazione è sotto controllo dalle squadre a terra che stanno operando con priorità a protezione dei centri abitati.

