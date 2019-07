Il maltempo fa danni anche nell’oristanese. Ma sta tornando il sole

Il maltempo che nel fine settimane ha investito buona parte della Sardegna ha creato problemi anche in provincia di Oristano. A Cuglieri si è verificato il crollo di un vecchio muro.

A Bonarcado, invece, è caduto un albero, mentre a Oristano si è registrata una nuova caduta di calcinacci in via De Castro nello stabile dietro l’edificio comunale. Preoccupazione da parte degli esercenti della zona per l’incolumità dei numerosi avventori che in queste sere d’estate frequentano i loro locali.

In tutti e tre i casi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Intanto la situazione meteo sta già migliorando: nei prossimi giorni tornerà il bel tempo e le temperature risaliranno.

Domenica, 28 luglio 2019

