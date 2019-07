Poetto, la bella iniziativa dei volontari: posacenere gratis contro le centinaia di sigarette sull’arenile

Stamattina i volontari di Clean Coast Sardinia sono scesi in spiaggia per regalare ai bagnanti i posaceneri riutilizzabili fatti in materiale biodegradabile. Il nuovo progetto dell’associazione Clean Coast Sardinia ha l’obbiettivo di sensibilizzare i fumatori in spiaggia sul tema dell’ inquinamento dell’ambiente causato dai mozziconi delle sigarette, sperando che questa piccola scatola di carta renda piu’ facile smaltire questi rifiuti cosi’ diffusi ( ricerca dell’organizzazione Oceans Concervancy, di Clean Coast Sardinia ) che inquinano i nostri mari e intossicano le creature marine. Il progetto e’ stato realizzato grazie a una raccolta fondi durante il Festival Mare d’Amare a San Sperate e con il sostegno di Tecnorete Litorale di Quartu. Ognuno ha ricevuto anche un volantino che spiega l’iniziativa e l’impatto delle cicche sul nostro ambiente. Da domani i posaceneri saranno disponibili anche in diversi chioschi e stabilimenti del Poetto e i volontari di Clean Coast Sardinia continueranno di fare passeggiate lungo Poetto per regalarli. E per finire un piccolo appello – godiamoci la bellezza della Sardegna e rispettiamo il suo ambiente! Insieme per la nostra isola, insieme per le coste sarde.

Fonte: Casteddu On Line