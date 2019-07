Carabinieri subacquei a Pula per la Madonna di Nora: la spettacolare immersione

Carabinieri subacquei a Pula per la Madonna di Nora. Questa mattina i carabinieri del nucleo subacquei della compagnia di Cagliari hanno preso parte alle celebrazioni per la Madonna di Nora, che si trova nella baia di Pula a 11 metri di profondità. In particolare i militari hanno deposto la corona alla base della statua ed assistito il prete Don luigi, che ha letto una preghiera in immersione.

