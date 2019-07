Maxi incendio tra Maracalagonis e Quartucciu, Canadair sopra il Poetto: le fiamme alte visibili dalle spiagge di Quartu. Pomeriggio di grande tensione sul litorale tra Cagliari, Quartu e Quartucciu, sino a Maracalagonis: le fiamme che hanno distrutto vari ettari a Mara si stanno estendendo verso Quartucciu e i Canadair stanno rifornendo sopra la spiaggia del Poetto invasa da migliaia di bagnanti. Guardate il VIDEO di John Lawson.

Il vastissimo incendio scattato da Maracalgonis non lontano da Kal e Moru si è poi esteso grazie al fortissimo vento, e si è spinto nella zona di Quartucciu, tra Sant’isidoro e Piscina Nuxedda. Canadair ed elicotteri in azione, i Canadair continuano a prelevare acqua dal mare. Il fuoco è ben visibile anche da alcune spiagge di Flumini, anch’esse affollatissime di turisti nell’ultima domenica di luglio. Possibile che l’incendio sia stato appiccato in più punti, decisive saranno le indagini del vigili del fuoco che stanno operando in più punti per cercare di spegnere il maxi rogo. Guardate il VIDEO…

