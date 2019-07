Sardegna, altra giovane vittima della mattanza sulle strade: muore il sedicenne coinvolto nell’incidente di ieri sulla Sassari-Olbia. Il suo cuore non ce l’ha fatta, il giovanissimo è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto tra una Opel e un Tir, avvenuto a Berchidda. Fatale quasi certamente una invasione di corsia: il ragazzo era ricoverato da ieri in gravissime condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro, oggi purtroppo il decesso. In un luglio di sangue sulle strade sarde.

