Villasimius, affonda il mega yacht super lusso milionario: la Guardia Costiera salva l’equipaggio. Nel pomeriggio la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso pervenuta dal Motor Yacht “Oceans Five” bandiera maltese avente lunghezza di 25 metri. Il M/Y partito da La Valletta con sei persone a bordo era diretto a Cagliari. Durante la navigazione, a circa 8 miglia a Sud-Ovest di Capo Carbonara ha subito un’ avaria al motore e un probabile problema al timone. Inoltre ha iniziato a imbarcare acqua. Il personale della Sala Operativa del 13° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Cagliari, avviava le consuete operazioni S.A.R. (Search And Rescue), assumendone il coordinamento, inviando sul punto la dipendente Motovedetta CP 320 che procedeva al recupero delle persone presenti a bordo con l’esclusione del comandante che tentava ancora di limitare l’ingresso di acqua.

L’equipaggio tratto in salvo veniva accompagnato nel vicino porto di Villasimius, mentre a cura degli ormeggiatori di Cagliari, dei Rimorchiatori Sardi e una privata società di lavori subacquei si tentava il mantenimento in galleggiamento e il recupero dell’unità. Le proibitive condizioni meteomarine rendevano difficili le operazioni e pertanto anche il Comandante era costretto ad abbandonare l’unità che, dopo essersi rovesciata a tutt’ora risulta essere alla deriva. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha avviato un inchiesta per ricostruire i fatti accaduti e contestualmente diffidato il Comandante e la società armatrice a porre in essere tutte le azioni finalizzate al recupero dello scafo.

L'articolo Villasimius, affonda il mega yacht super lusso Ocean Five: la Guardia Costiera salva l’equipaggio proviene da Casteddu On line.