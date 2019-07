Servizio di catering per feste private a Cagliari, falso ente non commerciale nei guai

Cagliari, falso ente con commerciale evade il fisco per 15mila euro.

La 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un’associazione ricreativa, operante nel capoluogo, che, dietro la fittizia natura giuridica di ente non commerciale, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed IVA occultando in tal modo al fisco ricavi per 15.000 euro.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A., delle imposte dirette e degli altri tributi e in particolare se l’ente non commerciale fosse in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per usufruire dello specifico regime fiscale che prevede significative agevolazioni e sgravi.

Le attività ispettive si sono concentrate sulla ricostruzione, in contraddittorio con la parte, della reale attività svolta dall’ente, apparentemente di natura non commerciale.

I militari, anche attraverso l’analisi della documentazione extracontabile reperita all’atto dell’accesso e di appositi questionari inviati ai “soci” dell’ente non commerciale, hanno ricostruito la reale attività economica dell’associazione, rilevando che la stessa, di fatto, operava nel settore dell’organizzazione di feste private, mettendo a disposizione degli ospiti sia le strutture che un servizio di catering.

L’attività è risultata essere destinata non ai soli soci (come impone la normativa sugli enti non commerciali) ma anche a clienti esterni, assumendo pertanto natura commerciale in quanto prevalente.

All’associazione è stata disconosciuta la natura di ente non commerciale e sono stati contestati ricavi non dichiarati per 15.000 euro e un’evasione dell’I.V.A. pari a 1.500 euro, oltre alla mancata istituzione delle scritture contabili e all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

L'articolo Servizio di catering per feste private a Cagliari, falso ente non commerciale nei guai proviene da Casteddu On line.