Una grande serata finale all’insegna delle danze, delle musiche e delle tradizioni popolari e un convegno-laboratorio di cucine tradizionali che rinsalderà l’amicizia e la collaborazione tra i gruppi. Si chiude con un doppio appuntamento a Pula e ad Assemini la 43a edizione di “Is Pariglias”, lo storico festival delle danze identitarie organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini”. Lunedì 29 luglio il sipario si alza a Pula dove a partire dalle 21.30 in piazza del Popolo si esibiranno i gruppi Andanzas Ecuador (con i ballerini che saranno accompagnati dal gruppo musicale Indoamerica), il gruppo di danza popolare Szarkaláb della città rumena di Cluj-Napoca, l’ensemble di danza Kostanay Zori e il complesso musicale Akzhelen provenienti dal Kazakistan, la Compania Integral de danzas especializadas de Bolivia di La Paz, e i padroni di casa del Gruppo folk Città di Assemini. Lo spettacolo sarà receduto da una sfilata dei costumi per le vie del paese.

Dopo avere riproposto la formula “Ethondanza in Tour” e aver animato le piazze di Maracalagonis, Carloforte, Assemini, Perdasdefogu e Pula, la 43a edizione di Is Pariglias si concluderà nella mattinata di martedì 30 ad Assemini con un convegno-laboratorio sulle cucine tradizionali cui prenderanno parte tutti i partecipanti al festival. Appuntamento a partire dalle 10.30 presso l’agriturismo Is Scalas (località Sa Serra).

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale “Città di Assemini”, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, degli assessorati regionali al Turismo e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Iov Italia, i comuni di Maracalagonis, Assemini, Pula, Carloforte e Perdasdefogu e le Proloco di Pula e Perdasdefogu.

L'articolo Pula, lunedì 29 luglio l’ultima serata del festival “Is Pariglias” proviene da Casteddu On line.