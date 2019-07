Cagliari-Leeds 1-1, amichevole spettacolo alla Sardegna Arena: Cragno superstar

CAGLIARI, BUONA LA PRIMA

Pareggio giusto con gli inglesi del Leeds

di Gigi Garau

Fari accesi alla Sardegna Arena per la prima amichevole di lusso di questa stagione. La nuova squadra di Maran ospita gli inglesi dl Leeds, squadra che milita nella serie B inglese e che quest’anno aspira alla promozione in Premier League. Buona presenza di pubblico che nonostante il caldo, non vuole rinunciare a osservare dal vivo questo nuovo Cagliari che si appresta ad affrontare il campionato di serie A 2019-2020. Un test significativo soprattutto per vedere all’opera i neo acquisti che verranno utilizzati dal primo minuto, naturalmente bisogna tener conto che il Cagliari rispetto agli inglesi ha tre settimane in meno di preparazione che in questa fase non sono proprio poche. Maran schiera Cragno tra i pali, Ceppitelli e Klavan difensori centrali, il neo acquisto Mattiello sulla fascia destra e Lykogiannis a sinistra, a centro campo Ionita, Oliva, il neo arrivato Rog e Birsa, in avanti Pavoletti e Joao Pedro. Partita intensa da parte degli inglesi che aggrediscono i portatori di palla rossoblù con un pressing asfissiante, ma al 14’ è il Cagliari ad andare in vantaggio grazie ad una bell’azione di Rog, rifinita da Joao Pedro e finalizzata da Birsa con un gran diagonale da dentro l’area di rigore.

Rog sembra essere a suo agio in mezzo al campo, ci mette il fisico e la classe, buono anche il lavoro di Oliva. Al 38’ è Cragno a meritarsi gli applausi della Sardegna Arena, con una delle sue spettacolari parate. Si va sul riposo con il Cagliari in vantaggio e con indicazioni tutto sommato per Maran. Al secondo tempo la squadra di casa viene modificata radicalmente: dentro il giovane Pinna, Pisacane, Pajac, Bradric, Cerri, Valotievic, Han e a seguire Cigarini e Romagna, per i Leeds squadra uguale ai primi 45 minuti. La partita cala di ritmo, il Cagliari non riesce più a tessere le trame di gioco che nel primo tempo avevano ben impressionato, al 4’ i Leeds pareggia grazie a un rigore per fallo di Bradaric e trasformato da Ernandez. Al 14’ è ancora Cragno a guadagnarsi applausi a scena aperta con un’altra strepitosa parata prima di lasciare il campo per Aresti. Da segnalare che a 10’ dalla fine, l’inglese Philips si guadagna un cartellino rosso diretto per un brutto intervento nei confronti di Pinna. La gara termina con un pareggio, tutto sommato una buona indicazione per il Cagliari che attende l’arrivo di Nandez (quasi certo) e di Defrel (possibile) senza rinunciare al sogno che sicuramente darebbe una bella scossa all’intero ambiente: Nainggolan!

L'articolo Cagliari-Leeds 1-1, amichevole spettacolo alla Sardegna Arena: Cragno superstar proviene da Casteddu On line.