Cagliari, piazza Yenne super blindata per i tifosi del Leeds: cori degli ultrà inglesi nella movida cagliaritana. Dopo l’amichevole col Cagliari, i tifosi del Leeds nel centro storico cagliaritano e la movida del sabato sera si mescola con gli ultras del Leeds, tra i più caldi supporters inglesi. Clima comunque tranquillo, niente a che vedere con le tensioni alla Marina del 1990 quando arrivarono gli hooligans dell’Inghilterra e ci furono degli socntri. Anche allo stadio nessuna tensione. E tra il Corso e piazza Yenne, i supporter del Leeds anche grazie alla birra cagliaritana hanno fatto sentire con i cori il loro entusiasmo,.in una Cagliari super affollata nellèultimo sbato sera di luglio, con tantissimi giovani e non a godersi l’arrivo del maestrale in strada.

L'articolo Cagliari, piazza Yenne super blindata per i tifosi del Leeds: movida cagliaritana con gli ultrà inglesi proviene da Casteddu On line.