Brutto incidente sulla statale 125, ferito un motociclista: il VIDEO in diretta. Al km 40 della statale 125 un motociclista è finito contro il guard rail, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che per precauzione hanno bloccato il traffico. A breve dovrebbe intervenire anche l’elisoccorso, sono momenti di grande tensione e paura con gli automobilisti bloccati. Ancora non si conoscono le condizioni del centauro.

L'articolo Brutto incidente sulla statale 125, ferito un motociclista: il VIDEO in diretta proviene da Casteddu On line.